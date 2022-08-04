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Регион
Опубликовано 4 августа 2022, 09:37
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ВС РФ ликвидировали до 530 украинских военных в ДНР и под Харьковом

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке, ликвидировав до 400 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Поражён временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники", —проинформировал он.

Ещё до 130 украинских военных было уничтожено в районе Харькова, отметил представитель военного ведомства.

"В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники", — сообщил Конашенков.

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Напомним, что на днях в Херсонской области бойцы украинских формирований расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные Киеву территории. А сегодня, 4 августа, ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где должна была пройти церемония прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса), которая погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. К данному часу известно, что жертвами стали пять мирных жителей.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Алексей Берковиц
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