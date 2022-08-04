ВС РФ ликвидировали до 530 украинских военных в ДНР и под Харьковом
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке, ликвидировав до 400 украинских военных. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Поражён временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники", —проинформировал он.
Ещё до 130 украинских военных было уничтожено в районе Харькова, отметил представитель военного ведомства.
"В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харькова уничтожено до 130 военнослужащих и 13 единиц бронетехники", — сообщил Конашенков.
Напомним, что на днях в Херсонской области бойцы украинских формирований расстреляли автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные Киеву территории. А сегодня, 4 августа, ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где должна была пройти церемония прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса), которая погибла в Горловке при исполнении служебных обязанностей. К данному часу известно, что жертвами стали пять мирных жителей.
ТАСС / Сергей Бобылев