Глава крупной российской консалтинговой компании попал в ДТП на мотоцикле

В Москве на Нижегородской эстакаде столкнулись Peugeot и мотоцикл Ducati. Водитель последнего госпитализирован. Им оказался генеральный директор крупной консалтинговой компании "Атлант Оценка" Денис Степанов.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, ДТП произошло сегодня в 8:40 утра. Пострадавший отправлен в одну из столичных клиник, его состояние неизвестно. Причины происшествия выясняются.

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с сыном миллиардера в Москве

Ранее сообщалось, что под Светлоградом произошло ДТП на 502-м километре автодороги. В результате столкновения "газели" и легковушки оба автомобиля загорелись. Изначально сообщалось о гибели пяти человек, в том числе и ребёнка. Позднее стало известно, что количество жертв увеличилось до шести.