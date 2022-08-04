Глава крупной российской консалтинговой компании попал в ДТП на мотоцикле
Гендиректор крупной консалтинговой фирмы пострадал в ДТП в Москве
Денис Степанов. Обложка © Atlant-mos.com
В Москве на Нижегородской эстакаде столкнулись Peugeot и мотоцикл Ducati. Водитель последнего госпитализирован. Им оказался генеральный директор крупной консалтинговой компании "Атлант Оценка" Денис Степанов.
Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, ДТП произошло сегодня в 8:40 утра. Пострадавший отправлен в одну из столичных клиник, его состояние неизвестно. Причины происшествия выясняются.
Место ДТП с участием гендиректора "Атлант Оценка". Фото © Telegram / На МКАД ДТП| ТТК МОСКВА
Ранее сообщалось, что под Светлоградом произошло ДТП на 502-м километре автодороги. В результате столкновения "газели" и легковушки оба автомобиля загорелись. Изначально сообщалось о гибели пяти человек, в том числе и ребёнка. Позднее стало известно, что количество жертв увеличилось до шести.