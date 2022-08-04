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4 августа, 09:32

Глава крупной российской консалтинговой компании попал в ДТП на мотоцикле

Гендиректор крупной консалтинговой фирмы пострадал в ДТП в Москве

<p>Денис Степанов. Обложка © <a href="https://atlant-mos.com/o-kompanii/nasha-komanda/stepanov-denis/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Atlant-mos.com</a></p>

Денис Степанов. Обложка © Atlant-mos.com

В Москве на Нижегородской эстакаде столкнулись Peugeot и мотоцикл Ducati. Водитель последнего госпитализирован. Им оказался генеральный директор крупной консалтинговой компании "Атлант Оценка" Денис Степанов.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, ДТП произошло сегодня в 8:40 утра. Пострадавший отправлен в одну из столичных клиник, его состояние неизвестно. Причины происшествия выясняются.

Место ДТП с участием гендиректора "Атлант Оценка". Фото © Telegram / На МКАД ДТП| ТТК МОСКВА

Место ДТП с участием гендиректора "Атлант Оценка". Фото © Telegram / На МКАД ДТП| ТТК МОСКВА

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с сыном миллиардера в Москве

Лайф узнал о состоянии пострадавших в ДТП с сыном миллиардера в Москве

Ранее сообщалось, что под Светлоградом произошло ДТП на 502-м километре автодороги. В результате столкновения "газели" и легковушки оба автомобиля загорелись. Изначально сообщалось о гибели пяти человек, в том числе и ребёнка. Позднее стало известно, что количество жертв увеличилось до шести.

Татьяна Миссуми

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