Центробанк дополнительными мерами намерен ускорить девалютизацию

Центробанк намерен ввести дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте регулятора.

"Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах", — говорится в предложении ЦБ участникам рынка и экспертному сообществу среди одного из ключевых направлений развития финансового рынка в условиях санкционных ограничений.

Кроме того, Центробанк намерен параллельно решать проблемы с заблокированными активами.