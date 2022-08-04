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4 августа, 09:31

Центробанк дополнительными мерами намерен ускорить девалютизацию

Центробанк намерен ввести дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте регулятора.

"Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах", — говорится в предложении ЦБ участникам рынка и экспертному сообществу среди одного из ключевых направлений развития финансового рынка в условиях санкционных ограничений.

Кроме того, Центробанк намерен параллельно решать проблемы с заблокированными активами.

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Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. Так, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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