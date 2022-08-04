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4 августа, 09:20

В Кремле озвучили темы, которые Путин и Эрдоган обсудят в Сочи

Путин и Эрдоган в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа затронут тему сотрудничества двух стран и актуальные вопросы международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики", — сказано в записи в телеграм-канале.

Также стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в пятницу обсудят эффективность механизма вывоза зерна

Путин и Эрдоган на встрече в Сочи в пятницу обсудят эффективность механизма вывоза зерна

Ранее в Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана, но не сказали, будет ли на повестке дня сотрудничество по производству беспилотников компании Baykar Makina. Напомним, недавно турецкий лидер рассказал о желании Путина сотрудничать с компанией Baykar — производителем боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков

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