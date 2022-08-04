В Кремле озвучили темы, которые Путин и Эрдоган обсудят в Сочи
Путин и Эрдоган в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество и международную повестку
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи 5 августа затронут тему сотрудничества двух стран и актуальные вопросы международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики", — сказано в записи в телеграм-канале.
Также стороны обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.
Ранее в Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана, но не сказали, будет ли на повестке дня сотрудничество по производству беспилотников компании Baykar Makina. Напомним, недавно турецкий лидер рассказал о желании Путина сотрудничать с компанией Baykar — производителем боевых беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.