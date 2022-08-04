Опрос: Усталость реже испытывают те, кто молод душой, а не телом

Подавляющее большинство россиян (88%) периодически испытывают усталость, больше всего недугом страдает молодёжь. Такие данные приводит ВЦИОМ. Главной причиной состояния опрошенные назвали работу, при этом от офисного труда усталость наступает не меньше, чем от физического.

"Упадок сил знаком большинству россиян. С разной периодичностью усталость испытывают 88%, среди молодёжи 18–34 лет — абсолютное большинство (96–97%). Ежедневно с этим состоянием сталкивается треть наших сограждан (31%)", — указано в исследовании.

Оказалось, что на физическое состояние влияет то, на какой возраст человек себя ощущает. Граждане, которые относят себя к пожилым, испытывают каждодневную усталость почти вдвое чаще тех, кто является пожилым по паспорту. А среди тех, кто молод в душе, напротив, лишь каждый пятый регулярно испытывает упадок сил. При этом россияне скорее ощущают себя младше своего фактического возраста. 35% относят себя к молодёжи, 41% — к гражданам средних лет.

Чаще на усталость жалуются женщины, чем мужчины (34% против 27%). В исследовании говорится, что это может быть связано с выполнением прекрасной половиной человечества большего числа задач: работа, дом, дети. Также усталость постоянно накрывает тех, кто имеет материальные трудности (49%) и жителей сёл (41%), которые много трудятся на приусадебных участках.