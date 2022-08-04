В России появится Северо-Западное казачье войско

До конца текущего года в России создадут Северо-Западное казачье войско, сообщили в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).

Для этого будут объединены Балтийский отдельный и Санкт-Петербургский казачий округа, Вологодское окружное казачье общество, а также отдельское казачье общество "Областной отдел" в Ленобласти.

"Для решения задач стратегии государственной политики в отношении российского казачества, связанных с участием в мероприятиях по укреплению обороны страны и национальной безопасности, — на Северо-Западе России должно быть сформировано мощное, высоко организованное войсковое казачье общество. Это не чья-то прихоть, а веление времени", — сказал атаман ВсКО Николай Долуда на рабочем совещании.

Для создания нового войскового казачьего общества, считает всероссийский атаман, есть все условия. По итогам совещания принято решение завершить работу по созданию Северо-Западного войскового казачьего общества до конца текущего года.