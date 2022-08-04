В России появится Северо-Западное казачье войско
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До конца текущего года в России создадут Северо-Западное казачье войско, сообщили в штабе Всероссийского казачьего общества (ВсКО).
Для этого будут объединены Балтийский отдельный и Санкт-Петербургский казачий округа, Вологодское окружное казачье общество, а также отдельское казачье общество "Областной отдел" в Ленобласти.
"Для решения задач стратегии государственной политики в отношении российского казачества, связанных с участием в мероприятиях по укреплению обороны страны и национальной безопасности, — на Северо-Западе России должно быть сформировано мощное, высоко организованное войсковое казачье общество. Это не чья-то прихоть, а веление времени", — сказал атаман ВсКО Николай Долуда на рабочем совещании.
Для создания нового войскового казачьего общества, считает всероссийский атаман, есть все условия. По итогам совещания принято решение завершить работу по созданию Северо-Западного войскового казачьего общества до конца текущего года.
Ранее Лайф рассказывал, что цесаревич Алексей стал небесным покровителем Союза казачьей молодёжи России. Такой выбор сделан неслучайно, так как цесаревич выступал атаманом всех казачьих войск с 1904 года и шефом нескольких казачьих полков и училищ.