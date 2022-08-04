Норвежскому консулу после русофобской истерики всё же придётся покинуть РФ

Посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в МИД РФ из-за скандала, который в мурманском отеле устроила норвежский консул. В ведомстве подчеркнули, что после произошедшего пребывание Элисабет Эллингсен на территории России невозможно.

"4 августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.