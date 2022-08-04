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4 августа, 09:19

Норвежскому консулу после русофобской истерики всё же придётся покинуть РФ

Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за скандала с консулом в Мурманске

Посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в МИД РФ из-за скандала, который в мурманском отеле устроила норвежский консул. В ведомстве подчеркнули, что после произошедшего пребывание Элисабет Эллингсен на территории России невозможно.

"4 августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

При этом извинения Осло за поведение Эллингсен Москва приняла к сведению.

"Терпеть русофобию не станем": Мурманский губернатор посоветовал оскандалившемуся консулу Норвегии "катиться к чёрту"

"Терпеть русофобию не станем": Мурманский губернатор посоветовал оскандалившемуся консулу Норвегии "катиться к чёрту"

Ранее в Сети появилась запись, как Элисабет Эллингсен накричала на сотрудников мурманского отеля из-за грязного номера, также дипломат резко высказалась о ненависти к русским. Чтобы выразить претензии, она, в частности, использовала нецензурные и русофобские высказывания. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила оскандалившегося консула Норвегии в национализме и ксенофобии. В МИД Норвегии осудили русофобскую истерику консула и заявили, что сожалеют по поводу случившегося.

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Telegram/Mash

Александра Вишнякова

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