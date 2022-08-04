Норвежскому консулу после русофобской истерики всё же придётся покинуть РФ
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за скандала с консулом в Мурманске
Посла Норвегии Руне Ресаланда вызвали в МИД РФ из-за скандала, который в мурманском отеле устроила норвежский консул. В ведомстве подчеркнули, что после произошедшего пребывание Элисабет Эллингсен на территории России невозможно.
"4 августа в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Руне Ресаланд, которому был заявлен решительный протест в связи с недопустимым поведением консула норвежского Генерального консульства Элисабет Эллингсен в отеле Мурманска 6 июля, позволившей себе оскорбительные русофобские высказывания", — говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
При этом извинения Осло за поведение Эллингсен Москва приняла к сведению.
"Терпеть русофобию не станем": Мурманский губернатор посоветовал оскандалившемуся консулу Норвегии "катиться к чёрту"
Ранее в Сети появилась запись, как Элисабет Эллингсен накричала на сотрудников мурманского отеля из-за грязного номера, также дипломат резко высказалась о ненависти к русским. Чтобы выразить претензии, она, в частности, использовала нецензурные и русофобские высказывания. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила оскандалившегося консула Норвегии в национализме и ксенофобии. В МИД Норвегии осудили русофобскую истерику консула и заявили, что сожалеют по поводу случившегося.
Telegram/Mash