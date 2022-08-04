Пользователи рассказали, как VPN-сервис "угнал" их данные и что из этого вышло

Интернет-пользователи всё чаще стали замечать проблемы, возникающие после скачивания и запуска VPN-сервисов, которые часто используются для обхода блокировки сайтов и популярных социальных сетей. Россияне в соцсетях рекомендуют друг другу быть осторожными и проверять все программы, которые скачивают в свои гаджеты, чтобы избежать риска слива персональных данных или кражи средств.

"Мошенники научились с помощью специально разработанных VPN, которые скрываются под масками "Бесплатно", "Высокая скорость", тырить наши с вами персональные данные. Что с ними происходит дальше, можно только догадываться —продаются в "Телеграме", используются для телефонного мошенничества, сливаются в открытый доступ", — делится горьким опытом пользователь "ВКонтакте" Александр Славный.

Граждане всё чаще ставят под вопрос "обещания" VPN-сервисов гарантировать им анонимность и надёжность, ведь на деле сохранность данных, как и статус "инкогнито", оказывается для пользователей под большим вопросом. Их всё чаще беспокоят звонки от мошенников якобы из службы безопасности банков, которые совпали с началом активного использования VPN.

"Оказывается, VPN сливает данные пользователей. А я-то думаю, что-то участились мне звонки от неведомых банков. Ладно бы только звонки. Похоже, может быть что-то и похлеще. Как бы то ни было, а я больше этой штукой пользоваться не буду: хватает "Телеги" и "ВКонтакте". Или у меня у одного подозрения?" — интересуется у подписчиков Сергей Преображенский.

Другие пользователи уже не сомневаются, что необдуманное использование VPN может привести к тому, что данные юзера или личная информация близких ему людей окажутся в открытом доступе, а после попадут в лапы преступников.

"VPN — это реальная угроза, и то, что люди сами используют этот сервис, и есть опасность. Это открытый путь для мошенников и, пользуясь VPN, мы даём злоумышленникам возможность получить доступ к паролям, банковским картам, информации электронной почты", — предостерегают друг друга россияне.

Также некоторые пользователи жалуются на то, что после использования VPN их аккаунты в западных социальных сетях взламывают и крадут.

"Всё, моего инстаграма* больше нет. Спасибо ненадёжному VPN, похоже, украли мой аккаунт!!! Кто с таким сталкивался, помогите", — ищет помощи одна из жертв злоумышленников.