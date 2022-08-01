"Не стоит даже обсуждать": Центробанк исключил возможность деноминации в России

Никаких экономических предпосылок к деноминации, то есть вычёркиванию нулей на банкнотах, в России нет. Об этом заявил зампред ЦБ Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение. Масштабное обновление купюр, проводимое сейчас в стране, преследует в том числе цели экономической безопасности.

"Мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищёнными. Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать", — заявил Белов в интервью газете "Известия".

На вопрос, стоит ли ждать в обозримом будущем появление купюры номиналом в 10 000 рублей, Белов ответил отрицательно. Решение о выпуске банкнот принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране, и сегодня объективных причин для этого нет, добавил он.

По поводу обновлённых банкнот в 1000 и 5000 рублей зампред ЦБ рассказал, что совет директоров Банка России утвердил их концепцию, сейчас идёт работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. Они будут защищены от подделки лучше. Он также отметил, что модификация отчасти связана со спросом на наличность — ею в России пользуется почти четверть населения, а в кризис этот показатель растёт.