ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 августа 2022, 09:50
5768

ВСУ пришлось отступить от Соледара, Артёмовска и Авдеевки после больших потерь

МО РФ: Бригады ВСУ под Соледаром, Артёмовском и Авдеевкой бежали с позиций из-за потерь

Подразделения трёх мотопехотных бригад ВСУ под натиском сил России, ДНР и ЛНР оставили позиции под Соледаром, Артёмовском и Авдеевкой из-за больших потерь. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате активных наступательных действий российских войск и Народной милиции ДНР и ЛНР в районах населённых пунктов Соледар, Артёмовск и Авдеевка в Донецкой Народной Республике подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции", уточнил он.

Минобороны: ВС России подавили взводы РСЗО "Град" и орудий "Гвоздика" в ДНР
Минобороны: ВС России подавили взводы РСЗО "Град" и орудий "Гвоздика" в ДНР

Ранее Лайф писал, что в Харьковской области командиры подразделений ВСУ отказались выполнять приказы и дезертировали с места боевых действий вместе с личным составом из-за больших потерь.

BannerImage

ТАСС / АР / Nariman El-Mofty

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar