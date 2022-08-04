ВСУ пришлось отступить от Соледара, Артёмовска и Авдеевки после больших потерь

Подразделения трёх мотопехотных бригад ВСУ под натиском сил России, ДНР и ЛНР оставили позиции под Соледаром, Артёмовском и Авдеевкой из-за больших потерь. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате активных наступательных действий российских войск и Народной милиции ДНР и ЛНР в районах населённых пунктов Соледар, Артёмовск и Авдеевка в Донецкой Народной Республике подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции", — уточнил он.