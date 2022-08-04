МО РФ: За сутки Российская армия уничтожила почти 200 целей ВСУ

Авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки уничтожили до 200 целей ВСУ в ходе "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, а также артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на украинской территории. За сутки были поражены два пункта управления, включая 95-ю десантно-штурмовую бригаду в районе населённого пункта Константиновка в ДНР, формирование националистов в районе населённого пункта Терноватое Запорожской области, а также военная техника и живая сила ВСУ ещё в 194 районах.

"Уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новоивановка Запорожской области и хранилище топлива для украинской военной техники в районе железнодорожной станции Запорожье-2", — заявил Конашенков.