Спецкор Лайфа пообщался с мирным жителем, получившим ранение в результате обстрела драмтеатра в Донецке, где сегодня должна была проходить церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Осколок прилетел молодому мужчине навылет в плечо. Экстренную помощь ему оказали на месте, но потом всё равно предложили проехать в больницу.