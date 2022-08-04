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Опубликовано 4 августа 2022, 09:57

Лайф публикует видео с раненными при обстреле ВСУ центра Донецка

Раненный при обстреле ВСУ района драмтеатра, где прощались с Качурой, рассказал о самочувствии

Спецкор Лайфа пообщался с мирным жителем, получившим ранение в результате обстрела драмтеатра в Донецке, где сегодня должна была проходить церемония прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Осколок прилетел молодому мужчине навылет в плечо. Экстренную помощь ему оказали на месте, но потом всё равно предложили проехать в больницу.

Видео с пострадавшим при обстреле центра Донецка © SHOT

"Пока стою", — бодрится раненый в ответ на вопрос нашего корреспондента о самочувствии.

Состояние другого пострадавшего от украинского обстрела, судя по видео, намного хуже. Медики бережно переложили мужчину на носилки и увезли в больницу.

Раненому жителю Донецка оказывают помощь © SHOT

Сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". По последним данным, число погибших в результате удара ВСУ по центру Донецка увеличилось до пяти.

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Алексей Берковиц
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