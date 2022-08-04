"Азов" включили в список террористических организаций

В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включён украинский батальон "Азов"*. Такие данные приводятся на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).