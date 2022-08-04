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4 августа, 10:05

"Азов" включили в список террористических организаций

Росфинмониторинг включил нацбатальон "Азов" в перечень террористов

В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включён украинский батальон "Азов"*. Такие данные приводятся на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

"Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (батальон "Азов", полк "Азов")", — указывается в соответствующем перечне.

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Ранее Верховный суд РФ признал украинский националистический батальон "Азов" террористической организацией и запретил её на территории России. В ходе заседания эксперты сошлись в оценках деяний полка: с 2014 года азовцы пытали, убивали и похищали мирных жителей в восточной части Украины. Кроме того, в батальоне практиковали людоедство, в этом признался один из пленных членов "Азова". При этом украинское "Азовское движение" является очень обширным и включает не только нацбатальон "Азов", но и другие смежные с ним военные и политические организации, например, партию "Национальный корпус".

* Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Getty Images / NurPhoto / Corbis

Николь Вербер

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