"Азов" включили в список террористических организаций
Росфинмониторинг включил нацбатальон "Азов" в перечень террористов
В перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, включён украинский батальон "Азов"*. Такие данные приводятся на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
"Украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (батальон "Азов", полк "Азов")", — указывается в соответствующем перечне.
Ранее Верховный суд РФ признал украинский националистический батальон "Азов" террористической организацией и запретил её на территории России. В ходе заседания эксперты сошлись в оценках деяний полка: с 2014 года азовцы пытали, убивали и похищали мирных жителей в восточной части Украины. Кроме того, в батальоне практиковали людоедство, в этом признался один из пленных членов "Азова". При этом украинское "Азовское движение" является очень обширным и включает не только нацбатальон "Азов", но и другие смежные с ним военные и политические организации, например, партию "Национальный корпус".
* Запрещённая в России террористическая организация.
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