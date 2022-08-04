Российский "сын Байдена" решил оповестить Посольство США о родстве, но загремел в полицию

27-летний Александр С. из Спасска-Рязанского приехал в столицу, заселился в хостел и вчера днём решил известить сотрудников американского посольства о своём родстве с главой США. Мужчину тут же задержали. Примечательно, что в соцсетях он не только пишет, что его отец — Байден, но и что его родной город — Цюрих.