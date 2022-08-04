Российский "сын Байдена" решил оповестить Посольство США о родстве, но загремел в полицию
Мужчина подкинул в Посольство США в Москве записку с признанием, что он — сын Байдена
"Русский сын" американского президента Джо Байдена Александр С. Обложка © Telegram / SHOT
В Москве мужчина перекинул через забор Посольства США записку, в которой сообщил, что он — сын американского президента Джо Байдена, пишет SHOT.
27-летний Александр С. из Спасска-Рязанского приехал в столицу, заселился в хостел и вчера днём решил известить сотрудников американского посольства о своём родстве с главой США. Мужчину тут же задержали. Примечательно, что в соцсетях он не только пишет, что его отец — Байден, но и что его родной город — Цюрих.
Впрочем, вероятно, мужчина отказался бы от такого родственника, если бы знал, что ранее дочь Байдена пожаловалась в дневнике на совместный душ со своим отцом.