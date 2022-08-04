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4 августа, 16:04

Российский "сын Байдена" решил оповестить Посольство США о родстве, но загремел в полицию

Мужчина подкинул в Посольство США в Москве записку с признанием, что он — сын Байдена

<p>"Русский сын" американского президента Джо Байдена Александр С. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/42342" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Русский сын" американского президента Джо Байдена Александр С. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве мужчина перекинул через забор Посольства США записку, в которой сообщил, что он — сын американского президента Джо Байдена, пишет SHOT.

27-летний Александр С. из Спасска-Рязанского приехал в столицу, заселился в хостел и вчера днём решил известить сотрудников американского посольства о своём родстве с главой США. Мужчину тут же задержали. Примечательно, что в соцсетях он не только пишет, что его отец — Байден, но и что его родной город — Цюрих.

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Впрочем, вероятно, мужчина отказался бы от такого родственника, если бы знал, что ранее дочь Байдена пожаловалась в дневнике на совместный душ со своим отцом.

Анатолий Симоненко

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