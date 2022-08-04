Москвичей предупредили о жаре, которая разогреет асфальт до +45 градусов

В Москве объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за температурных аномалий. В ближайшие дни воздух в столице прогреется до +30...+32 градусов, что негативно скажется на жизни города. Об этом телеканалу "360" рассказала метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Для Москвы температура, которая превышает отметку +30 градусов, относится к категории очень жаркой погоды. Конечно, такая высокая температура неблагоприятна для жизнедеятельности москвичей. Поэтому и был объявлен этот уровень опасности", — пояснила она.

С помощью аэрации городские службы будут охлаждать воздух и асфальт до оптимальной отметки, добавила специалист. Она предупредила, что в жару дорожное покрытие способно раскалиться до +45 градусов. Впрочем, уже в воскресенье погода улучшится, и температура понизиться до +26...+28 градусов, а также пройдут дожди.