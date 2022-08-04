Американскую баскетболистку Грайнер приговорили к 9 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер на слушаниях в Химкинском суде. Фото агентство "Москва" / Софья Сандурская
Химкинский суд Московской области приговорил двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Девушка будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
"Суд постановил назначить общий срок наказания Грайнер в виде девяти лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей", — зачитала приговор судья Анна Сотникова.
В последнем слове Грайнер извинилась перед командой екатеринбургского УГМК, в которой играла с 2015 года, и перед своими поклонниками. Спортсменка в очередной раз заявила, что не хотела нарушать законы Российской Федерации, а просто "ошиблась", за что и просит прощения. Вину Грайнер признала частично.
Напомним, что Грайнер была задержана в феврале при прохождении зелёного коридора в аэропорту Шереметьево после прилёта из Нью-Йорка. Служебная собака таможни подала сигнал о возможном нахождении в багаже наркотических средств. Досмотр ручной клади спортсменки подтвердил наличие вейпов с гашишным маслом. Ранее Лайф сообщал, что прокурор запросил для Грайнер 9,5 года колонии, что почти совпало с приговоров.