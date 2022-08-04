Правила игристого: Врач рассказал, сколько бокалов шампанского можно выпивать за час

Гепатолог и гастроэнтеролог Павел Богомолов в беседе с URA.ru рассказал, как правильно пить шампанское, чтобы избежать неприятных последствий. Так, например, лучше отдать предпочтение напитку без содержания сахара, а за два часа выпивать не более двух бокалов игристого.

"Настоящее шампанское должно быть без сахара. В таком случае оно менее вредно. Главное при употреблении любого алкоголя, не только шампанского, — делать это не быстро, чтобы за два часа было меньше пяти единиц [бокалов]. Оптимально — одна единица для женщины и две единицы мужчине", — посоветовал врач.

Кроме того, необходимо обратить внимание и на свой образ жизни: нужно не только хорошо питаться, но и заниматься спортом. Как объяснил гепатолог, в мышцах осуществляется так называемый альтернативный путь метаболизма алкоголя. Поэтому, если у человека хорошо развита мышечная масса, повреждение печени от спиртного случается реже.