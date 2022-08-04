В ГД назвали справедливым закон об оплате частных детсадов материнским капиталом

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT объяснила важность закона, позволяющего направлять материнский капитал на оплату частных детских садов.

Бессараб напомнила о ранее существовавшей статистике в судебной практике, согласно которой одни считали, что с помощью маткапитала можно оплачивать детский сад, независимо от того, кто является учредителем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Однако другие были уверены в обратном, если это ИП.

"Сегодня справедливость восторжествовала. Родители могут выбирать сами, голосовать рублём", — заявила депутат.