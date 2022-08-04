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4 августа, 15:16

В ГД назвали справедливым закон об оплате частных детсадов материнским капиталом

Депутат Бессараб объяснила важность закона об оплате частных детсадов маткапиталом

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT объяснила важность закона, позволяющего направлять материнский капитал на оплату частных детских садов.

Бессараб напомнила о ранее существовавшей статистике в судебной практике, согласно которой одни считали, что с помощью маткапитала можно оплачивать детский сад, независимо от того, кто является учредителем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Однако другие были уверены в обратном, если это ИП.

"Сегодня справедливость восторжествовала. Родители могут выбирать сами, голосовать рублём", — заявила депутат.

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Как уже писал Лайф, россиянам разрешили оплачивать частные детсады материнским капиталом. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, изменения устанавливают однозначную возможность направлять средства маткапитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность.

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Freepik

Николь Вербер

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