В ГД назвали справедливым закон об оплате частных детсадов материнским капиталом
Депутат Бессараб объяснила важность закона об оплате частных детсадов маткапиталом
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT объяснила важность закона, позволяющего направлять материнский капитал на оплату частных детских садов.
Бессараб напомнила о ранее существовавшей статистике в судебной практике, согласно которой одни считали, что с помощью маткапитала можно оплачивать детский сад, независимо от того, кто является учредителем: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Однако другие были уверены в обратном, если это ИП.
"Сегодня справедливость восторжествовала. Родители могут выбирать сами, голосовать рублём", — заявила депутат.
Как уже писал Лайф, россиянам разрешили оплачивать частные детсады материнским капиталом. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, изменения устанавливают однозначную возможность направлять средства маткапитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность.
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