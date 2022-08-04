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4 августа, 14:57

Хочешь есть — предай страну: В грузинском баре создали опрос для россиян, чтобы не пускать сторонников СВО

Бар в Тбилиси ввёл русофобское анкетирование для клиентов из России

Бар Dedaena Bar в Тбилиси начал сортировать посетителей из России. Для этого учреждение ввело обязательное анкетирование для русскоговорящих клиентов, где нашим согражданам предлагается ради еды и напитков стать предателем своей страны.

"Гражданам России нужна виза для входа в бар Dedaena, потому что не все русские приветствуются. Нам нужно сделать так, чтобы российские империалисты с промытыми мозгами не оказались в нашем баре", написано в анкете.

Далее руководство питейного заведения предлагает ряд утверждений, рядом с которым нужно поставить галочку в знак согласия. Среди них — "Крым — это Украина", "Абхазия и Цхинвальский регион — это Грузия", "Слава Украине", а также потенциальный клиент должен осудить спецоперацию.

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Кроме того, русским посетителям разрешается говорить только на грузинском или английском языках с персоналом, запрещается расплачиваться рублями и пытаться начать разговоры о политике. Подобную сегрегацию владельцы бара объяснили "деликатной политической ситуацией".

Ответ со стороны возмущённых россиян не заставил себя ждать, и рейтинг Dedaena Bar в Google пополз вниз: он составил 2,4 балла из пяти возможных. В комментариях граждане РФ подтверждают, что их не пустили в бар по национальному признаку.

Ранее бывший депутат Бундестага Ульрих Ойме рассказал, как в Германии дискриминируют русских. Он сообщил, что получил 210 обращений о дискредитации и русофобии на территории страны.

Обложка ©

Unsplash

Татьяна Миссуми

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