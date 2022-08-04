Хочешь есть — предай страну: В грузинском баре создали опрос для россиян, чтобы не пускать сторонников СВО

Бар Dedaena Bar в Тбилиси начал сортировать посетителей из России. Для этого учреждение ввело обязательное анкетирование для русскоговорящих клиентов, где нашим согражданам предлагается ради еды и напитков стать предателем своей страны.

"Гражданам России нужна виза для входа в бар Dedaena, потому что не все русские приветствуются. Нам нужно сделать так, чтобы российские империалисты с промытыми мозгами не оказались в нашем баре", — написано в анкете.

Далее руководство питейного заведения предлагает ряд утверждений, рядом с которым нужно поставить галочку в знак согласия. Среди них — "Крым — это Украина", "Абхазия и Цхинвальский регион — это Грузия", "Слава Украине", а также потенциальный клиент должен осудить спецоперацию.

Кроме того, русским посетителям разрешается говорить только на грузинском или английском языках с персоналом, запрещается расплачиваться рублями и пытаться начать разговоры о политике. Подобную сегрегацию владельцы бара объяснили "деликатной политической ситуацией".

Ответ со стороны возмущённых россиян не заставил себя ждать, и рейтинг Dedaena Bar в Google пополз вниз: он составил 2,4 балла из пяти возможных. В комментариях граждане РФ подтверждают, что их не пустили в бар по национальному признаку.