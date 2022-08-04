В Кремле не боятся "перевербовки" Китая из-за желания Зеленского увидеться с главой КНР
Песков счёл "нормальным процессом" возможный диалог Зеленского и Си Цзиньпина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего удивительного в желании президента Украины Владимира Зеленского переговорить с лидером КНР Си Цзиньпином. При этом Москва не боится, что кто-то сможет переманить её партнёров на свою сторону, добавил представитель Кремля.
"Это нормальный процесс. Он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию", — подчеркнул он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести прямые переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. По его словам, он "хотел бы поговорить напрямую" и призвать Пекин оказать влияние на спецоперацию России.
ТАСС / Сергей Фадеичев