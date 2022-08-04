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4 августа, 14:51

В Кремле не боятся "перевербовки" Китая из-за желания Зеленского увидеться с главой КНР

Песков счёл "нормальным процессом" возможный диалог Зеленского и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего удивительного в желании президента Украины Владимира Зеленского переговорить с лидером КНР Си Цзиньпином. При этом Москва не боится, что кто-то сможет переманить её партнёров на свою сторону, добавил представитель Кремля.

"Это нормальный процесс. Он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию", — подчеркнул он.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании провести прямые переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. По его словам, он "хотел бы поговорить напрямую" и призвать Пекин оказать влияние на спецоперацию России.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александр Юнашев

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