В Кремле не боятся "перевербовки" Китая из-за желания Зеленского увидеться с главой КНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел ничего удивительного в желании президента Украины Владимира Зеленского переговорить с лидером КНР Си Цзиньпином. При этом Москва не боится, что кто-то сможет переманить её партнёров на свою сторону, добавил представитель Кремля.

"Это нормальный процесс. Он доносит свою позицию, мы доносим свою позицию", — подчеркнул он.