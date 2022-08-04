Путин лично посетит Восточный экономический форум в сентябре
Песков: Путин примет участие в ВЭФ в сентябре
Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У нас и октябрь, и ноябрь будут достаточно насыщены. Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток", — сказал он и добавил, что там глава государства примет участие в ВЭФ.
Восточный экономический форум в этом году состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Ранее Путин поручил увеличить туристический кешбэк за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Согласно программе, вернуть можно было 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.
ТАСС / Быркин Павел