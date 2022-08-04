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4 августа, 14:43

Путин лично посетит Восточный экономический форум в сентябре

Песков: Путин примет участие в ВЭФ в сентябре

Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У нас и октябрь, и ноябрь будут достаточно насыщены. Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток", — сказал он и добавил, что там глава государства примет участие в ВЭФ.

Восточный экономический форум в этом году состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Песков: Серии военных совещаний пока в графике Путина нет

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Ранее Путин поручил увеличить туристический кешбэк за поездки на Дальний Восток до 40 тысяч рублей. Согласно программе, вернуть можно было 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

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ТАСС / Быркин Павел

Александр Юнашев

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