Путин лично посетит Восточный экономический форум в сентябре

Президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У нас и октябрь, и ноябрь будут достаточно насыщены. Сентябрь, естественно, президент полетит на Дальний Восток", — сказал он и добавил, что там глава государства примет участие в ВЭФ.

Восточный экономический форум в этом году состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).