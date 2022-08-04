Песков не исключил, что прямую линию в этом году могут объединить с пресс-конференцией Путина
В Кремле пока не определились с датой проведения прямой линии, в ходе которой президент Владимир Путин общается с россиянами и отвечает на вопросы граждан страны. Об этом с беседе с журналистами в четверг сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отвечает на вопросы о прямой линии. Видео © LIFE
"Она [прямая линия] будет, но надо понять, когда. В августе её точно не будет, а там посмотрим. Может быть, осень или зиму, может, после пресс-конференции заключительной", — отметил он.
При этом Песков не исключил варианта, что прямую линию могут объединить с пресс-конференцией.
"Мы так делали, и неплохо, кстати, получилось", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что в 2020 году из-за начала пандемии прямую линию отменили, а в 2021 году она прошла 30 июня. Программа длилась 3 часа 42 минуты, главе государства прислали более 2,2 млн вопросов, он успел ответить на 68.
LIFE