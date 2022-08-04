В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новую должность
Песков заявил, что о новом назначении Рогозина будет объявлено совсем скоро
Кремль сообщит о назначении экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на новую должность в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, она (судьба Дмитрия Рогозина. — Прим. Лайфа) прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим", — пояснил он журналистам.
Напомним, что 15 июля президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности гендиректора "Роскосмоса". На его должность назначен Юрий Борисов, который ранее занимал должность зампредседателя Правительства РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставка не связана с какими-либо претензиями к работе Рогозина, а премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал, что экс-глава "Роскосмоса" вскоре "займёт своё место в строю".
ТАСС / Сергей Савостьянов