В Кремле анонсировали скорое назначение Рогозина на новую должность

Кремль сообщит о назначении экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина на новую должность в ближайшее время. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет, она (судьба Дмитрия Рогозина. — Прим. Лайфа) прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим", — пояснил он журналистам.