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4 августа, 14:20

ВСУ обстреляли центр Донецка снарядами НАТО калибра 155 мм

Обстрел центра Донецка со стороны ВСУ производился артиллерией натовского образца калибра 155 миллиметров. Об этом ТАСС рассказали в совместном центре контроля и координации (СЦКК).

"155-й калибр, НАТО. Выезжали на места обстрелов и разбирались", — подчеркнул представитель центра.

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Лайф сообщал, что сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". Среди погибших есть девочка-подросток.

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ТАСС / Григорюк Денис

Татьяна Миссуми

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