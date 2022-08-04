В извинениях шведского телеканала за сюжет о Херсоне увидели "руку европейской пропаганды"

Извинения шведского телеканала SVT перед зрителями за "неправильный" сюжет о жителях Херсона, плачущих от радости после получения российских паспортов, демонстрирует работу европейской пропаганды, которую власти проводят с населением и формируют у них образ врага в лице России. Об этом Лайфу заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев.

"Случившееся свидетельствует о действии европейской пропаганды. Власти европейских государств провели идеологическую мобилизацию населения. Ещё до начала специальной военной операции, проводимой Россией, началась подготовка граждан, формирование у них образа врага, вокруг которого можно сплотиться", — объяснил он.

Все причины этого, добавил эксперт, лежат в плоскости внутриполитических проблем европейских стран, включая кризис, наступающий как следствие мер, принятых в пандемию ковида. Из-за этого повышается безработица, инфляция и общий уровень социальной напряжённости, заметил Есиев.

"Последняя — следствие экономических проявлений и может привести к демонстрациям, протестам и, как итог, смене правительств. Именно этого стремятся избежать европейские политики, формируя "образ всех проблем" в лице России", — продолжил политолог.

Ситуация ещё не находится на пике, но уже сейчас в глазах европейцев любая позитивно связанная с Россией информация выглядит как манипуляция и пропаганда, заверил наш собеседник. Подобная политика европейских лидеров вредит будущей кооперации, уточняет Есиев, ведь искать варианты сотрудничества Европе, особенно ближе к зиме, явно придётся в виду уменьшающейся доступности энергоресурсов, роста цен и заканчивающегося терпения у населения.

"Придётся искать варианты коммуникации и достижения консенсуса, который в условиях антироссийской пропаганды, безусловно, будет восприниматься собственным населением как проигрыш европейских политиков", — заключил политолог.