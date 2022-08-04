В извинениях шведского телеканала за сюжет о Херсоне увидели "руку европейской пропаганды"
Политолог Есиев назвал извинения шведского телеканала работой европейской пропаганды
Извинения шведского телеканала SVT перед зрителями за "неправильный" сюжет о жителях Херсона, плачущих от радости после получения российских паспортов, демонстрирует работу европейской пропаганды, которую власти проводят с населением и формируют у них образ врага в лице России. Об этом Лайфу заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев.
"Случившееся свидетельствует о действии европейской пропаганды. Власти европейских государств провели идеологическую мобилизацию населения. Ещё до начала специальной военной операции, проводимой Россией, началась подготовка граждан, формирование у них образа врага, вокруг которого можно сплотиться", — объяснил он.
Все причины этого, добавил эксперт, лежат в плоскости внутриполитических проблем европейских стран, включая кризис, наступающий как следствие мер, принятых в пандемию ковида. Из-за этого повышается безработица, инфляция и общий уровень социальной напряжённости, заметил Есиев.
"Последняя — следствие экономических проявлений и может привести к демонстрациям, протестам и, как итог, смене правительств. Именно этого стремятся избежать европейские политики, формируя "образ всех проблем" в лице России", — продолжил политолог.
Ситуация ещё не находится на пике, но уже сейчас в глазах европейцев любая позитивно связанная с Россией информация выглядит как манипуляция и пропаганда, заверил наш собеседник. Подобная политика европейских лидеров вредит будущей кооперации, уточняет Есиев, ведь искать варианты сотрудничества Европе, особенно ближе к зиме, явно придётся в виду уменьшающейся доступности энергоресурсов, роста цен и заканчивающегося терпения у населения.
"Придётся искать варианты коммуникации и достижения консенсуса, который в условиях антироссийской пропаганды, безусловно, будет восприниматься собственным населением как проигрыш европейских политиков", — заключил политолог.
Ранее лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что от антироссийских санкций больше пострадала сама Европа. Она заметила, что российскую экономику не удалось поставить на колени вопреки прогнозам европейских правительств.
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ТАСС / Станислав Красильников