Стоимость нефти WTI опустилась до февральского уровня — ниже 90 долларов за баррель

Стоимость нефти американской марки WTI опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов снижалась больше чем на 1% (до 95,75 доллара за баррель), а сентябрьские фьючерсы на WTI потеряли 0,76% (89,97 доллара).

Ранее стало известно, что страны G7 задумались о полном запрете перевозки российской нефти. В тех же государствах введут ограничения на стоимость российской нефти к 5 декабря. Также к этому времени вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт энергоресурса. Причём ввести ограничения на цену российской нефти страны "Семёрки" надеются так, чтобы она была выше себестоимости добычи, но намного ниже нынешней рыночной стоимости.