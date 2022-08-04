Делегаты из Мурманской области рассказали Лайфу, как спаслись из-под обстрела в центре Донецка
В пресс-службе губернатора Мурманской области рассказали об обстоятельствах обстрела в ДНР
Делегация Мурманской области попала под обстрел, когда вышла на улицу, чтобы отправиться на прощание с Ольгой Качурой. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе губернатора Мурманской области. Как оказалось, бомбёжки и стрельба были слышны и ранее, однако было ощущение, что это происходит далеко.
"В тот момент, когда мы подъезжали, они были всё ближе. Увидели сначала раненого человека. Губернатор и Денис Владимирович хотели выйти, чтобы узнать, что там произошло, но, поскольку уже стало понятно, что ситуация вышла из-под контроля и бомбёжка уже в самом центре, их эвакуировали. Сейчас всё хорошо. Никто из делегации не пострадал. Мы выехали за территорию ДНР и продолжаем нашу рабочую поездку. Сейчас мы в Ростове-на-Дону. Буквально часа полтора назад выехали из Донецка", — рассказали в пресс-службе.
Делегация Мурманской области привезла гуманитарную помощь в ДНР. Видео предоставлено Лайфу
Как сообщили представители делегации, целью поездки была передача гуманитарной помощи в виде компьютеров в одну из школ, а также обмен предложениями с главой ДНР Денисом Пушилиным и премьером республики Виталием Хоценко по экономическому взаимодействию.
Как писал Лайф, представители Мурманской области совместно с губернатором региона Андреем Чибисом попали под массированный обстрел в Донецкой Народной Республике.
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