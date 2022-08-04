Делегация Мурманской области попала под обстрел, когда вышла на улицу, чтобы отправиться на прощание с Ольгой Качурой. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе губернатора Мурманской области. Как оказалось, бомбёжки и стрельба были слышны и ранее, однако было ощущение, что это происходит далеко.

"В тот момент, когда мы подъезжали, они были всё ближе. Увидели сначала раненого человека. Губернатор и Денис Владимирович хотели выйти, чтобы узнать, что там произошло, но, поскольку уже стало понятно, что ситуация вышла из-под контроля и бомбёжка уже в самом центре, их эвакуировали. Сейчас всё хорошо. Никто из делегации не пострадал. Мы выехали за территорию ДНР и продолжаем нашу рабочую поездку. Сейчас мы в Ростове-на-Дону. Буквально часа полтора назад выехали из Донецка", — рассказали в пресс-службе.