Упали людям под ноги: ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами с минами "Лепесток"

Вооружённые силы Украины выпустили ракеты с противопехотными минами "Лепесток" по жилым кварталам Кировского района Донецка. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

"Украинские боевики с помощью средств доставки РСЗО БМ-27 "Ураган" сбросили ПФМ-1 на жилые кварталы Кировского района Донецка", — указывается в записи.

Мины, утверждает штаб, упали под ноги населению во дворах и на проезжей части. При их обнаружении людей просят обращаться в МЧС.