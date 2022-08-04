Упали людям под ноги: ВСУ вновь обстреляли Донецк ракетами с минами "Лепесток"
Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле Донецка ракетами с минами "Лепесток"
Вооружённые силы Украины выпустили ракеты с противопехотными минами "Лепесток" по жилым кварталам Кировского района Донецка. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики с помощью средств доставки РСЗО БМ-27 "Ураган" сбросили ПФМ-1 на жилые кварталы Кировского района Донецка", — указывается в записи.
Мины, утверждает штаб, упали под ноги населению во дворах и на проезжей части. При их обнаружении людей просят обращаться в МЧС.
Обстрел из "Урагана" происходил в 14:45 мск из населённого пункта Карловка, добавили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Лайф напоминает, что ранее ВСУ уже сбрасывали "Лепестки" на Донецк. Так, 2 августа в Кировском районе города три мирных жителя получили ранения в результате подрыва на противопехотной мине. Среди пострадавших — подросток 2005 года рождения. Россия уже направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ этих запрещённых мин в Донбассе, поскольку речь идёт о нарушении Оттавской конвенции, принятой ещё в 1999 году, к которой присоединились 163 государства, в том числе Украина. В одном из положений конвенции утверждается, что противопехотные мины "убивают и калечат сотни людей", в основном это дети и другие беззащитные граждане. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта не предпринимать действий, угрожающих жизням людей.
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