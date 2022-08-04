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4 августа, 12:56

Спецоперация по спасению мерина: В Ленобласти пожарные вытащили лошадь, увязшую в болоте по шею

Пожарные в Ленобласти спасли лошадь, по шею увязшую в болоте

<p>Спасатели вытащили из болота лошадь в Ленобласти. Обложка © <a href="https://47.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4807809#group=group-1&photo=0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Ленинградской области</a></p>

Спасатели вытащили из болота лошадь в Ленобласти. Обложка © ГУ МЧС РФ по Ленинградской области

Пожарный расчёт спас лошадь, застрявшую по шею в болоте во время конной прогулки во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС РФ.

"На протяжении четырёх часов наездники поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой жиже, чтобы мерин — крупный, но молодой конь по кличке Бах — не захлебнулся", — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели получили сообщение о случившемся в лесу возле коттеджного посёлка "Особый статус". Водитель пожарной машины смог подъехать максимально близко к месту происшествия, несмотря на жуткое бездорожье, однако сотрудникам пожарной части № 100 Ленинградской областной противопожарной службы всё же пришлось нести на себе всё снаряжение.

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Для спасения лошади под её брюхом и передними ногами пропустили тросы, верёвки и пожарные рукава. Работникам потребовалось много усилий, чтобы вытянуть из топи животное весом несколько центнеров спустя несколько часов мучений. По словам начальника караула Олега Полнинова, животное находилось в холодной жиже без какой-либо возможности двигаться. Кроме того, брыкаясь в воде, конь мог повредить себе ноги о коряги.

После успешного завершения спасательной операции дежурный караул, не успев прибыть в пожарную часть и толком умыться, отправился на новый вызов — тушение пожара, указали в пресс-службе ведомства.

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Артур Лапсаков

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