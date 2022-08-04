Спецоперация по спасению мерина: В Ленобласти пожарные вытащили лошадь, увязшую в болоте по шею
Пожарные в Ленобласти спасли лошадь, по шею увязшую в болоте
Спасатели вытащили из болота лошадь в Ленобласти. Обложка © ГУ МЧС РФ по Ленинградской области
Пожарный расчёт спас лошадь, застрявшую по шею в болоте во время конной прогулки во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС РФ.
"На протяжении четырёх часов наездники поддерживали над водой голову животного, застрявшего по самую шею в вязкой жиже, чтобы мерин — крупный, но молодой конь по кличке Бах — не захлебнулся", — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели получили сообщение о случившемся в лесу возле коттеджного посёлка "Особый статус". Водитель пожарной машины смог подъехать максимально близко к месту происшествия, несмотря на жуткое бездорожье, однако сотрудникам пожарной части № 100 Ленинградской областной противопожарной службы всё же пришлось нести на себе всё снаряжение.
Для спасения лошади под её брюхом и передними ногами пропустили тросы, верёвки и пожарные рукава. Работникам потребовалось много усилий, чтобы вытянуть из топи животное весом несколько центнеров спустя несколько часов мучений. По словам начальника караула Олега Полнинова, животное находилось в холодной жиже без какой-либо возможности двигаться. Кроме того, брыкаясь в воде, конь мог повредить себе ноги о коряги.
После успешного завершения спасательной операции дежурный караул, не успев прибыть в пожарную часть и толком умыться, отправился на новый вызов — тушение пожара, указали в пресс-службе ведомства.
Ранее Лайф рассказывал, что на Сахалине спасли провалившихся в битум собак. Застрявшие животные не могли сдвинуться с места и наверняка погибли бы, если бы не подоспевшие вовремя люди.