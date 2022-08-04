Экс-замминистра просвещения Ракова признала вину в хищениях бюджетных денег

Бывший замминистра просвещения Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной после того, как ранее на неё дали показания другие фигуранты дела. Об этом сообщает Mash. Теперь она просит заменить ей СИЗО на домашний арест.

Как пишет издание, Ракова начала давать подробные показания и пошла на сотрудничество со следствием, что позволило предъявить обвинение ещё двум подозреваемым. Экс-чиновница также готова возместить государству ущерб в 21 миллион рублей.