Экс-замминистра просвещения Ракова признала вину в хищениях бюджетных денег
Бывший замминистра просвещения Марина Ракова признала вину по делу о мошенничестве и написала явку с повинной после того, как ранее на неё дали показания другие фигуранты дела. Об этом сообщает Mash. Теперь она просит заменить ей СИЗО на домашний арест.
Как пишет издание, Ракова начала давать подробные показания и пошла на сотрудничество со следствием, что позволило предъявить обвинение ещё двум подозреваемым. Экс-чиновница также готова возместить государству ущерб в 21 миллион рублей.
Напомним, экс-замминистра просвещения Марина Ракова обвиняется в хищении более 50 миллионов рублей при реализации госконтрактов в сфере образования, подписанных в 2019 году, среди них — проект "Учитель будущего". Также она является фигурантом дела по фиктивному трудоустройству в РАНХиГС нескольких сотрудников Минпросвещения. Ущерб от мошеннической схемы составил более 20 миллионов рублей. Свою вину Ракова изначально не признала. По делу также проходят ректор Шанинки Сергей Зуев, который признался в мошенничестве, и ректор РАНХиГС Владимир Мау.
ТАСС / Сергей Карпухин