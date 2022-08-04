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4 августа, 12:47

На Украине уволили руководителей крупнейших оборонных госпредприятий

Глава Минобороны Украины Резников уволил руководителей предприятий по торговле оружием

Министр обороны Украины Алексей Резников уволил руководителей компаний "Укрспецэкспорт" и "Спецтехноэкспорт", специализирующихся на вооружении. Об этом пишет издание "Цензор" со ссылкой на соответствующие указы.

"Резников приказами 25-ДП и 26-ДП от 29 июля 2022 года уволил руководителей крупнейших государственных специализированных предприятий по торговле вооружением — Вадима Ноздрю с должности гендиректора "Укрспецэкспорта" и Евгения Ларина с должности директора "Спецтехноэкспорта", — говорится в сообщении украинского портала.

Основаниями для увольнений стали договоры, заключённые с должностными лицами. По данным издания, высшее руководство Минобороны Украины было недовольно выполнением контрактов на импорт критически важного вооружения.

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Николь Вербер
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