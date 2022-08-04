В Госдуме предложили защитить аудиторию блогеров от сомнительной рекламы

В России необходимо прописать правовой статус блогеров-инфлюенсеров, а также запретить им рекламировать сомнительные товары и услуги. С таким предложением выступил заместитель главы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

В телеграм-канале он привёл историю девушки из Кемеровской области, которой с ним поделились подписчики. Из-за рекламы блогера с большой аудиторией (около 400 тысяч человек) девушка стала жертвой мошенников, заказав новый телефон. Однако в ответ злоумышленники перестали выходить с ней на связь.

"Заявление в полицию написано, но учитывая, что подобные преступления сложно расследовались, даже когда эта соцсеть не была заблокирована в РФ, у меня большие сомнения, что мошенников найдут и накажут", — написал Горелкин, предположив, что блогерша пойдёт по делу в качестве свидетеля, так как не имела преступного умысла, хоть и получила выгоду за рекламу.

Для профилактики подобных случаев в законодательстве необходимо прописать правовой статус профессиональных инфлюенсеров, уверен парламентарий. При этом не повторять ошибок, допущенных в законе о "реестре блогеров", добавил он. А параллельно государство должно способствовать любым формам их самоорганизации и формированию этических правил, одним из которых станет запрет на рекламу сомнительных товаров и услуг, пояснил Горелкин.