Вице-премьер Трутнев вступился за кинувшую ботинок в мэра жительницу Углегорска

Жительница Углегорска Сахалинской области, которая кинула заплесневелый ботинок в мэра города, может остаться без наказания. Полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил о необходимости тщательно разобраться в данном инциденте.

"Я обязательно там разберусь. И уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Не надо её в милицию, надо разобраться и принять меры", — приводит его слова РИА "Новости".

Трутнев также счёл важным прояснить детали: действительно ли женщина попала в мэра города Дмитрия Цуканова.