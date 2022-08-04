Вице-премьер Трутнев вступился за кинувшую ботинок в мэра жительницу Углегорска
Жительница Углегорска Сахалинской области, которая кинула заплесневелый ботинок в мэра города, может остаться без наказания. Полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер РФ Юрий Трутнев заявил о необходимости тщательно разобраться в данном инциденте.
"Я обязательно там разберусь. И уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Не надо её в милицию, надо разобраться и принять меры", — приводит его слова РИА "Новости".
Трутнев также счёл важным прояснить детали: действительно ли женщина попала в мэра города Дмитрия Цуканова.
Напомним, всё произошло на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В ходе неё местная жительница швырнула ботинок с плесенью в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова. Поводом для этого, по словам женщины, стало отчаяние, ведь на протяжении долгих лет она живёт в аварийном доме. Стоит заметить, что её поступок оценили некоторые присутствовавшие: сразу после "полёта" ботинка в зале раздались аплодисменты.
Telegram / "Новости Углегорска"