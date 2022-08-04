Под обстрел ВСУ в Донецке попал губернатор Мурманской области Чибис
Делегация Мурманской области вместе с главой региона попала под обстрел в ДНР
Представители Мурманской области совместно с губернатором региона Андреем Чибисом попали под массированный обстрел в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает телеграм-канал "Мурманск инсайд". Никто из них, предварительно, не пострадал.
"Делегация Мурманской области во главе с губернатором попала под массированный обстрел в ДНР. Это произошло на подходе к зданию театра, где планировались церемония прощания и гражданская панихида по Ольге Качуре. По предварительной информации, среди пострадавших северян нет", — сказано в сообщении.
Сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". В результате погибло минимум пять человек, в том числе ребёнок. Также атакована исправительная колония в Донецке, в результате погиб сотрудник учреждения, ранения получили двое заключённых.
ТАСС / Щербак Александр