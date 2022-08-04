Под обстрел ВСУ в Донецке попал губернатор Мурманской области Чибис

Представители Мурманской области совместно с губернатором региона Андреем Чибисом попали под массированный обстрел в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает телеграм-канал "Мурманск инсайд". Никто из них, предварительно, не пострадал.

"Делегация Мурманской области во главе с губернатором попала под массированный обстрел в ДНР. Это произошло на подходе к зданию театра, где планировались церемония прощания и гражданская панихида по Ольге Качуре. По предварительной информации, среди пострадавших северян нет", — сказано в сообщении.