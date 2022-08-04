Захарова назвала запрет въезда Шустеру на Украину либеральной диктатурой

Лишение журналиста Савика Шустера права въезда на Украину является демонстрацией либеральной диктатуры Запада с "киевским оскалом". Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала в телеграм-канале.

"Маячки" на неугодных журналистов, сайт "Миротворец" с персональными данными общественных деятелей, отклонившихся от "курса майданных властей", ликвидация всех телевизионных каналов в пользу единого вещания — либеральная диктатура Запада с киевским оскалом", — резюмировала Захарова.

Напомним, журналисту и телеведущему Савику Шустеру на три года запретили въезд на Украину. По сообщениям украинских СМИ, его внесли в так называемый красный список. При попытке пересечь границу его не пропустят без объяснения причин на основании режима военного положения.