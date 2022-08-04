Мать узнала о гибели двухлетней дочери из домового чата, находясь с ней в одной квартире

В подмосковном Щёлкове мать узнала, что её двухлетняя дочь выпала из окна десятого этажа, прочитав об этом в общедомовом чате, пишет SHOT .

Трагедия произошла накануне. 32-летняя женщина ушла на кухню, оставив двоих детей — двух и шести лет — одних в комнате. Во время приготовления обеда она прочитала в соцсети, что в их доме разбился чей-то ребёнок. Испугавшись, женщина заглянула в детскую, но там была только старшая дочка, а на окне отсутствовала москитная сетка. Малышка упала на козырёк первого этажа и скончалась до приезда скорой.