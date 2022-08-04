НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 августа, 12:01

Мать узнала о гибели двухлетней дочери из домового чата, находясь с ней в одной квартире

Мать выпавшей из окна девочки в Подмосковье узнала об этом из домового чата

В подмосковном Щёлкове мать узнала, что её двухлетняя дочь выпала из окна десятого этажа, прочитав об этом в общедомовом чате, пишет SHOT.

Трагедия произошла накануне. 32-летняя женщина ушла на кухню, оставив двоих детей — двух и шести лет — одних в комнате. Во время приготовления обеда она прочитала в соцсети, что в их доме разбился чей-то ребёнок. Испугавшись, женщина заглянула в детскую, но там была только старшая дочка, а на окне отсутствовала москитная сетка. Малышка упала на козырёк первого этажа и скончалась до приезда скорой.

Как пишет здание, семья была полная, обеспеченная и благополучная. В момент трагедии отец находился на работе.

Родителям напомнили о правилах безопасности детей при открытых окнах

Родителям напомнили о правилах безопасности детей при открытых окнах

Ранее Лайф писал, что в Москве из окна многоэтажки на улице Верхние Поля выпала пятилетняя девочка. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров