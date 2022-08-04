Мать узнала о гибели двухлетней дочери из домового чата, находясь с ней в одной квартире
Мать выпавшей из окна девочки в Подмосковье узнала об этом из домового чата
В подмосковном Щёлкове мать узнала, что её двухлетняя дочь выпала из окна десятого этажа, прочитав об этом в общедомовом чате, пишет SHOT.
Трагедия произошла накануне. 32-летняя женщина ушла на кухню, оставив двоих детей — двух и шести лет — одних в комнате. Во время приготовления обеда она прочитала в соцсети, что в их доме разбился чей-то ребёнок. Испугавшись, женщина заглянула в детскую, но там была только старшая дочка, а на окне отсутствовала москитная сетка. Малышка упала на козырёк первого этажа и скончалась до приезда скорой.
Как пишет здание, семья была полная, обеспеченная и благополучная. В момент трагедии отец находился на работе.
Ранее Лайф писал, что в Москве из окна многоэтажки на улице Верхние Поля выпала пятилетняя девочка. В тяжёлом состоянии её доставили в больницу.
Telegram / SHOT