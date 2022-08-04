Стала известна дата открытия формата "Кафе" в ресторанах "Вкусно — и точка"
"Вкусно — и точка" возобновит работу "Кафе" с 11 августа
Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" возобновит работу "Кафе" с 11 августа. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе компании.
Располагаться заведения будут в тех же точках, где и были ранее. В пресс-службе напомнили, что в меню "Кафе" широкий ассортимент кофейных напитков, выпечка, чиабатты и десерты.
"Для удобства гостей "Вкусно — и точка" перезапустила специальные предложения программы лояльности, которые позволят приобрести продукты "Кафе" по более выгодным ценам", — уточнили в компании.
Меню заведений будет меняться и дополняться со временем, а посетителям будут доступны предложения программы лояльности в мобильном приложении. Также будет доступна программа "Счастливый час", в рамках которой при покупке выпечки или десерта дня в определённое время гости смогут приобрести за один рубль один из напитков на выбор.
Ранее Лайф рассказывал, что McDonald's списала с баланса 1,2 млрд долларов из-за продажи бизнеса в России. Выручка от продаж у McDonald's по итогам второго квартала снизилась на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 5,7 млрд долларов.
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АГН "Москва"