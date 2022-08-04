В Петербурге при поддержке "Единой России" выберут лучший двор, дом и подъезд

В Санкт-Петербурге при поддержке "Единой России" проходит всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор", направленный на популяризацию лучших практик управления многоквартирными домами.

"Чтобы самые лучшие проекты, которые были реализованы в МКД, получили своё развитие и были использованы как самый хороший опыт. Пожалуйста, дорогие жители, делитесь своими достижениями, которые есть в ваших многоквартирных домах, и подавайте анкеты на участие", — рассказала руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Алла Бредец.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 августа подать заявку на сайте конкурса. Причём сделать это может любой желающий — председатель МКД или ТСЖ, управляющая компания или обычный житель дома.

В конкурсе — шесть номинаций: "Лучшая практика работы совета многоквартирного дома", "Лучшая практика работы ТСЖ", "Самый дружный дом", "Лучшая практика проведения капитального ремонта", "Лучший подъезд" и "Лучший двор". Победителя объявят в сентябре.