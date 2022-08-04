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4 августа, 11:46

В Петербурге при поддержке "Единой России" выберут лучший двор, дом и подъезд

В Петербурге пройдёт конкурс "Лучший дом. Лучший двор"

В Санкт-Петербурге при поддержке "Единой России" проходит всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор", направленный на популяризацию лучших практик управления многоквартирными домами.

"Чтобы самые лучшие проекты, которые были реализованы в МКД, получили своё развитие и были использованы как самый хороший опыт. Пожалуйста, дорогие жители, делитесь своими достижениями, которые есть в ваших многоквартирных домах, и подавайте анкеты на участие", — рассказала руководитель направления "Работа со старшими по домам" партпроекта "Жители МКД" Алла Бредец.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 августа подать заявку на сайте конкурса. Причём сделать это может любой желающий — председатель МКД или ТСЖ, управляющая компания или обычный житель дома.

В конкурсе — шесть номинаций: "Лучшая практика работы совета многоквартирного дома", "Лучшая практика работы ТСЖ", "Самый дружный дом", "Лучшая практика проведения капитального ремонта", "Лучший подъезд" и "Лучший двор". Победителя объявят в сентябре.

Победители конкурса "Культурное наследие будущего" станут авторами муралов в 4 регионах РФ

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А ранее "Единая Россия" и Минтруд РФ запустили всероссийский конкурс "Долголетие для всех" в рамках партийного проекта "Старшее поколение". По словам члена Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерины Стенякиной, эксперты отберут лучшие проекты по работе с людьми старшего возраста. Заявку можно подать с 12 июля по 12 августа 2022 года. Причём в конкурсе могут принять участие и жители ДНР и ЛНР.

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Сайт "Единой России"

Николь Вербер

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