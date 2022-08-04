Подсыпала в суп яд: Жительница Саратова призналась в убийстве дочери-инвалида и троих внуков

Жительница Марксовского района Саратовской области призналась, что отравила 23-летнюю дочь-инвалида и троих малолетних внуков, подмешав им отраву в суп, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 11 декабря 2021 года 49-летняя жительница села Александровка из-за неприязненных отношений с родными подмешала им отравляющее вещество в пищу. В результате спустя двое суток дочь женщины, а также трёх-, пяти- и семилетние внуки скончались.

Подозреваемая призналась и показала, как отравила дочь-инвалида и троих внуков. Видео © Telegram-канал СУ СК России по Саратовской области

"Я знала, что у мужа в бардачке лежала отрава. 11-го числа готовить ужин стала, внуков спросила, чего они хотят. Они сказали лапшу в молоке", — сказала женщина в ходе допроса.

Дальше подозреваемая показала кастрюлю, в которой варила молочный суп. Когда она оставила его остывать, сходила на улицу за отравой, которую добавила в еду и накормила родственников отравленным супом. Суд заключил обвиняемую под стражу. Все обстоятельства случившегося и мотивы женщины устанавливаются.