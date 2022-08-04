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4 августа, 11:29

Эксперт ответил, ждать ли москвичам десятки тысяч заболевших в сутки, как при "дельте"

Инфекционист Малышев не ждёт роста заболеваемости коронавирусом в Москве, как при "дельте"

Подъём заболеваемости коронавирусом в Москве не будет таким же сильным, как при "дельте". Такое мнение в беседе с РИА "Новости" озвучил врач-инфекционист Николай Малышев.

Этот штамм доминировал в России вместе с "омикроном" в первых месяцах текущего года. Абсолютный максимум по суточному числу инфицированных неоднократно обновлялся почти каждый день и 11 февраля 2022 года составил 203 949 случаев.

"То, что было, когда была "дельта", такого не будет, безусловно", убеждён Малышев.

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Напомним, что в Москве выявили 5973 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Это чуть больше, чем днём ранее, тогда Лайф писал о 5720 новых заболевших. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 840 437 случаев инфицирования ковидом. Десять человек за минувшие сутки скончались от коронавируса в Москве, а выздоровело 3690 человек.

Обложка ©

Unsplash.com / Maxime

Алексей Берковиц
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