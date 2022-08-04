Эксперт ответил, ждать ли москвичам десятки тысяч заболевших в сутки, как при "дельте"

Подъём заболеваемости коронавирусом в Москве не будет таким же сильным, как при "дельте". Такое мнение в беседе с РИА "Новости" озвучил врач-инфекционист Николай Малышев.

Этот штамм доминировал в России вместе с "омикроном" в первых месяцах текущего года. Абсолютный максимум по суточному числу инфицированных неоднократно обновлялся почти каждый день и 11 февраля 2022 года составил 203 949 случаев.

"То, что было, когда была "дельта", такого не будет, безусловно", — убеждён Малышев.