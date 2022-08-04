Эксперт ответил, ждать ли москвичам десятки тысяч заболевших в сутки, как при "дельте"
Инфекционист Малышев не ждёт роста заболеваемости коронавирусом в Москве, как при "дельте"
Подъём заболеваемости коронавирусом в Москве не будет таким же сильным, как при "дельте". Такое мнение в беседе с РИА "Новости" озвучил врач-инфекционист Николай Малышев.
Этот штамм доминировал в России вместе с "омикроном" в первых месяцах текущего года. Абсолютный максимум по суточному числу инфицированных неоднократно обновлялся почти каждый день и 11 февраля 2022 года составил 203 949 случаев.
"То, что было, когда была "дельта", такого не будет, безусловно", — убеждён Малышев.
Напомним, что в Москве выявили 5973 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Это чуть больше, чем днём ранее, тогда Лайф писал о 5720 новых заболевших. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 840 437 случаев инфицирования ковидом. Десять человек за минувшие сутки скончались от коронавируса в Москве, а выздоровело 3690 человек.