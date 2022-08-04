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4 августа, 11:27

Уткина из "Ростова" признали лучшим игроком РПЛ прошлого месяца

Полузащитник "Ростова" Уткин стал лучшим игроком июля в РПЛ

<p>Обложка © ТАСС / Бухарев Олег</p>

Обложка © ТАСС / Бухарев Олег

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" – 22-летний Даниил Уткин был назван лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге, заявили в пресс-службе РПЛ.

Среди заслуг Уткина — гол и три результативные передачи в трёх матчах: "Ростов" — "Динамо" (1:1), "Ростов" — "Локомотив" (2:2) и "Ростов" — "Химки" (1:0). Лучшим Уткина посчитали эксперты РПЛ и телеканала "Матч! Премьер". А вот болельщики решили иначе, отдав предпочтение футболисту "Спартака" Квинси Промесу, забившему три мяча и сделавшему две голевые подачи в трёх играх.

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Напомним, что Уткин — воспитанник "Краснодара". В минувшем сезоне он провёл на правах аренды за грозненский "Ахмат" 29 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал три результативные передачи. В прошлом сезоне перешёл из "Краснодара" в "Ростов". Контракт с 22-летним уроженцем города Аксая Ростовской области рассчитан на четыре с половиной года.

Анатолий Симоненко
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