Путин и Эрдоган обсудят в Сочи конфликты на Украине и в Сирии
В ходе переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронут темы конфликтов на Украине и в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как он рассказал журналистам, прежде всего на повестке дня различные изменения двусторонних отношений Москвы и Анкары, в частности торгово-экономическое взаимодействие и обсуждение региональных конфликтов.
"Конечно, и обмен мнениями и по украинским делам, и по сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 5 августа. В ходе неё лидеры обсудят эффективность механизма вывоза зерна, а также двустороннее сотрудничество и международную повестку.