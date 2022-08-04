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4 августа, 11:24

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи конфликты на Украине и в Сирии

В ходе переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронут темы конфликтов на Украине и в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как он рассказал журналистам, прежде всего на повестке дня различные изменения двусторонних отношений Москвы и Анкары, в частности торгово-экономическое взаимодействие и обсуждение региональных конфликтов.

"Конечно, и обмен мнениями и по украинским делам, и по сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов", — уточнил представитель Кремля.

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Напомним, встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 5 августа. В ходе неё лидеры обсудят эффективность механизма вывоза зерна, а также двустороннее сотрудничество и международную повестку.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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