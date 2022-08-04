Путин и Эрдоган обсудят в Сочи конфликты на Украине и в Сирии

В ходе переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронут темы конфликтов на Украине и в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как он рассказал журналистам, прежде всего на повестке дня различные изменения двусторонних отношений Москвы и Анкары, в частности торгово-экономическое взаимодействие и обсуждение региональных конфликтов.

"Конечно, и обмен мнениями и по украинским делам, и по сирийским делам. Это требует личного внимания двух президентов", — уточнил представитель Кремля.