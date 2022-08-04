Учёные убили свинью и спустя час воскресили, влив ей специальную жидкость
Nature: Учёные из США вернули к жизни свинью спустя час после её смерти
Американские учёные оживили свинью через час после её смерти. Об этом пишет журнал Nature. Для этого животному ввели экспериментальную жидкость OrganEx, которая восстановила кровообращение и работу внутренних органов.
В ходе эксперимента специалисты Йельского университета искусственно остановили работу сердца у свиньи в состоянии наркоза. По прошествии часа подопытную подключили к аппарату, заменившему деятельность сердца и лёгких. Затем поэтапно животному было введено специальное вещество. В итоге сохранилась целостность тканей и прекратилась гибель клеток. Однако не сообщается, что сейчас с хрюшкой и может ли она продолжать прежнюю жизнь.
Как писал Лайф, учёные Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) создали 3D-принтер, на котором можно напечатать продукты питания, способные заменить традиционную еду. С его помощью уже изготовили шоколад и тесто. А теперь учёные пытаются напечатать на принтере мясо.
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