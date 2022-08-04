НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 августа, 11:13

Учёные убили свинью и спустя час воскресили, влив ей специальную жидкость

Nature: Учёные из США вернули к жизни свинью спустя час после её смерти

Американские учёные оживили свинью через час после её смерти. Об этом пишет журнал Nature. Для этого животному ввели экспериментальную жидкость OrganEx, которая восстановила кровообращение и работу внутренних органов.

В ходе эксперимента специалисты Йельского университета искусственно остановили работу сердца у свиньи в состоянии наркоза. По прошествии часа подопытную подключили к аппарату, заменившему деятельность сердца и лёгких. Затем поэтапно животному было введено специальное вещество. В итоге сохранилась целостность тканей и прекратилась гибель клеток. Однако не сообщается, что сейчас с хрюшкой и может ли она продолжать прежнюю жизнь.

Учёные выяснили, как кровь спящих медведей может помочь астронавтам на орбите

Учёные выяснили, как кровь спящих медведей может помочь астронавтам на орбите

Как писал Лайф, учёные Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) создали 3D-принтер, на котором можно напечатать продукты питания, способные заменить традиционную еду. С его помощью уже изготовили шоколад и тесто. А теперь учёные пытаются напечатать на принтере мясо.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров