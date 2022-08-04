В Совфеде спрогнозировали, чем закончатся попытки США подмять под себя ЕС
Сенатор Широков сравнил действия США по отношению к Европе с конкурентной борьбой
Поведение США по отношению к Европе вовсе не союзническое, а больше похоже на происки конкурента, стремящегося избавиться от соперника на экономической арене. Об этом Лайфу сказал член Совета Федерации Анатолий Широков.
"Установленный факт, что поведение США в течение последних десятилетий направлено не на союз с ЕС, а на его подчинение. Его экономики прежде всего. На подчинение американским интересам ведущих экономик европейской зоны — немецкой, французской и так далее", — пояснил он.
Парламентарий напомнил, что антироссийские санкции, к которым Штаты принуждают Европу, больно бьют по самому ЕС, разрушают его экономическую мощь. А с другой стороны Атлантического океана, потирая руки, смотрит на происходящее Вашингтон. По мнению Широкова, это не будет длиться вечно. Экономические трудности приведут к смене правящих элит в европейских странах и изменению вектора внешней политики.
"Мы видим, сколь ярким стало выступление Герхарда Шрёдера после его посещения РФ о необходимости всё-таки экономического союза с Россией, о необходимости устранения санкций, включении в экономический оборот Германии "Северного потока – 1 и 2", — заключил сенатор.
Ранее американский еженедельник Newsweek написал, что США в противодействии России рассчитывают на страны-союзники — тем не менее подобная ситуация не может продолжаться бесконечно. Среди причин авторы выделяют, в частности, охватывающий Европу экономический кризис, вызванный антироссийскими санкциями. Они уже спровоцировали значительное увеличение цен на энергоносители, инфляцию и общее подорожание жизни.
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