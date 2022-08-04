В Совфеде спрогнозировали, чем закончатся попытки США подмять под себя ЕС

Поведение США по отношению к Европе вовсе не союзническое, а больше похоже на происки конкурента, стремящегося избавиться от соперника на экономической арене. Об этом Лайфу сказал член Совета Федерации Анатолий Широков.

"Установленный факт, что поведение США в течение последних десятилетий направлено не на союз с ЕС, а на его подчинение. Его экономики прежде всего. На подчинение американским интересам ведущих экономик европейской зоны — немецкой, французской и так далее", — пояснил он.

Парламентарий напомнил, что антироссийские санкции, к которым Штаты принуждают Европу, больно бьют по самому ЕС, разрушают его экономическую мощь. А с другой стороны Атлантического океана, потирая руки, смотрит на происходящее Вашингтон. По мнению Широкова, это не будет длиться вечно. Экономические трудности приведут к смене правящих элит в европейских странах и изменению вектора внешней политики.

"Мы видим, сколь ярким стало выступление Герхарда Шрёдера после его посещения РФ о необходимости всё-таки экономического союза с Россией, о необходимости устранения санкций, включении в экономический оборот Германии "Северного потока – 1 и 2", — заключил сенатор.