НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 августа, 11:19

В Совфеде спрогнозировали, чем закончатся попытки США подмять под себя ЕС

Сенатор Широков сравнил действия США по отношению к Европе с конкурентной борьбой

Поведение США по отношению к Европе вовсе не союзническое, а больше похоже на происки конкурента, стремящегося избавиться от соперника на экономической арене. Об этом Лайфу сказал член Совета Федерации Анатолий Широков.

"Установленный факт, что поведение США в течение последних десятилетий направлено не на союз с ЕС, а на его подчинение. Его экономики прежде всего. На подчинение американским интересам ведущих экономик европейской зоны — немецкой, французской и так далее", — пояснил он.

Парламентарий напомнил, что антироссийские санкции, к которым Штаты принуждают Европу, больно бьют по самому ЕС, разрушают его экономическую мощь. А с другой стороны Атлантического океана, потирая руки, смотрит на происходящее Вашингтон. По мнению Широкова, это не будет длиться вечно. Экономические трудности приведут к смене правящих элит в европейских странах и изменению вектора внешней политики.

"Мы видим, сколь ярким стало выступление Герхарда Шрёдера после его посещения РФ о необходимости всё-таки экономического союза с Россией, о необходимости устранения санкций, включении в экономический оборот Германии "Северного потока – 1 и 2", заключил сенатор.

Шрёдер счёл абсурдной навязчивую идею Зеленского "вернуть" Крым военным путём

Шрёдер счёл абсурдной навязчивую идею Зеленского "вернуть" Крым военным путём

Ранее американский еженедельник Newsweek написал, что США в противодействии России рассчитывают на страны-союзники — тем не менее подобная ситуация не может продолжаться бесконечно. Среди причин авторы выделяют, в частности, охватывающий Европу экономический кризис, вызванный антироссийскими санкциями. Они уже спровоцировали значительное увеличение цен на энергоносители, инфляцию и общее подорожание жизни.

Обложка ©

Shutterstock

Юлия Архипова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров