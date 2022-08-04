ЕС предоставит осенью Украине новые кредиты и гранты на 8 млрд евро
Reuters: ЕС сформирует к осени очередной пакет помощи Украине на 8 млрд евро
Европейский союз собирается к началу осени представить новый пакет финансовой помощи Украине в размере восьми миллиардов евро. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в Правительстве ФРГ.
По данным собеседника агентства, денежный транш будет состоять в основном из грантов, а также из кредитов.
Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз должен сформировать финансовую подушку, чтобы выделить Украине обещанную помощь в размере восьми миллиардов евро.
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