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4 августа, 11:11

ЕС предоставит осенью Украине новые кредиты и гранты на 8 млрд евро

Reuters: ЕС сформирует к осени очередной пакет помощи Украине на 8 млрд евро

Европейский союз собирается к началу осени представить новый пакет финансовой помощи Украине в размере восьми миллиардов евро. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в Правительстве ФРГ.

По данным собеседника агентства, денежный транш будет состоять в основном из грантов, а также из кредитов.

В США раскрыли аферу Пентагона с финансовой помощью Украине

В США раскрыли аферу Пентагона с финансовой помощью Украине

Ранее представитель пресс-службы Еврокомиссии сообщил, что Евросоюз должен сформировать финансовую подушку, чтобы выделить Украине обещанную помощь в размере восьми миллиардов евро.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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