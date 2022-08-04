ЕС предоставит осенью Украине новые кредиты и гранты на 8 млрд евро

Европейский союз собирается к началу осени представить новый пакет финансовой помощи Украине в размере восьми миллиардов евро. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник в Правительстве ФРГ.

По данным собеседника агентства, денежный транш будет состоять в основном из грантов, а также из кредитов.