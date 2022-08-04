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Опубликовано 4 августа 2022, 11:03

В Запорожской области задержали офицера ВСУ, причастного к диверсиям

Запорожские полицейские совместно с российскими силовиками задержали офицера Вооружённых сил Украины, причастного к диверсионной деятельности. Об этом сообщили в областном УМВД Украины.

"В результате проведённых мероприятий в городе Мелитополе силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полёты армейской авиации с военного аэродрома", говорится в сообщении ГУ МВД Украины по Запорожской области.

Дома у задержанного нашли арсенал оружия и военного снаряжения, в том числе два автомата АК-74 и АК-74М, три ручные осколочные гранаты РГД-5, пять тротиловых шашек. Также обнаружены план-конспекты по ведению подрывной деятельности.

В Херсонской области предотвратили диверсию на электросетях
В Херсонской области предотвратили диверсию на электросетях

А в середине июля в Херсонской области российские силовики нашли в лесу тайник с оружием и задержали его хозяина — гражданина Украины. Вооружение предназначалось для совершения диверсий, а также распространялось среди местных жителей.

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ТАСС / Река Александр

Александра Вишнякова
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