В Запорожской области задержали офицера ВСУ, причастного к диверсиям

Запорожские полицейские совместно с российскими силовиками задержали офицера Вооружённых сил Украины, причастного к диверсионной деятельности. Об этом сообщили в областном УМВД Украины.

"В результате проведённых мероприятий в городе Мелитополе силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полёты армейской авиации с военного аэродрома", — говорится в сообщении ГУ МВД Украины по Запорожской области.

Дома у задержанного нашли арсенал оружия и военного снаряжения, в том числе два автомата АК-74 и АК-74М, три ручные осколочные гранаты РГД-5, пять тротиловых шашек. Также обнаружены план-конспекты по ведению подрывной деятельности.