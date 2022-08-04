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4 августа, 10:56

В Кремле заявили о суверенном праве Китая проводить боевые учения в АТР

Песков назвал военные манёвры Китая на фоне ситуации с Тайванем правом Пекина

Усилившаяся военная активность Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе после прилёта спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — это суверенное право Пекина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается [военных] манёвров [в Азиатско-Тихоокеанском регионе вокруг Тайваня] это суверенное право Китая", подчеркнул представитель Кремля.

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Лайф напоминает, армия Китая начала масштабные трёхдневные учения вокруг Тайваня после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. В рамках манёвров Пекин впервые планирует применить гиперзвуковую ракету DF-17 ("убийца авианосцев") и дальнобойную артиллерию.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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