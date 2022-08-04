В Кремле заявили о суверенном праве Китая проводить боевые учения в АТР

Усилившаяся военная активность Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе после прилёта спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань — это суверенное право Пекина. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается [военных] манёвров [в Азиатско-Тихоокеанском регионе вокруг Тайваня] — это суверенное право Китая", — подчеркнул представитель Кремля.