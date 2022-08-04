Путин пока не планирует общаться с Алиевым по ситуации в Карабахе
Песков: В графике Путина пока нет контактов с Алиевым на фоне обострения в Карабахе
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с обострением в Карабахе. Однако при необходимости они могут быть оперативно организованы.
"В настоящий момент в графике президента [таких контактов] нет, но если потребуется, то такой контакт может быть проведён весьма оперативно", — сказал он журналистам.
При этом Песков отметил, что в Кремле действительно обеспокоены обострением ситуации в Карабахе и внимательно наблюдают за развитием дальнейших событий.
"Мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов трёхсторонних", — добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом ОДКБ призвала стороны конфликта в Карабахе воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём.