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4 августа, 10:50

Путин пока не планирует общаться с Алиевым по ситуации в Карабахе

Песков: В графике Путина пока нет контактов с Алиевым на фоне обострения в Карабахе

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет контактов с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с обострением в Карабахе. Однако при необходимости они могут быть оперативно организованы.

"В настоящий момент в графике президента [таких контактов] нет, но если потребуется, то такой контакт может быть проведён весьма оперативно", — сказал он журналистам.

При этом Песков отметил, что в Кремле действительно обеспокоены обострением ситуации в Карабахе и внимательно наблюдают за развитием дальнейших событий.

"Мы призываем стороны к сдержанности, главное, к выполнению всех положений известных документов трёхсторонних", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной

Пашинян назвал ситуацию с Нагорным Карабахом крайне сложной

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в Нагорном Карабахе отмечается обострение ситуации в зоне ответственности российских миротворцев. В военном ведомстве подчеркнули, что принимаются меры к улаживанию ситуации. При этом ОДКБ призвала стороны конфликта в Карабахе воздержаться от применения силы и разрешить разногласия дипломатическим путём.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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