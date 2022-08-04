Бастрыкин поручил расследовать обстрел драмтеатра в Донецке

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела драматического театра в Донецке во время церемонии прощания с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой.

"Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях украинских националистов установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", — говорится в сообщении СК.