Сотрудник ИК погиб после обстрела ВСУ в Донецке, двое заключённых ранены
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели сотрудника исправительной колонии после обстрела ВСУ
В результате обстрела ВСУ исправительной колонии в Донецке погиб сотрудник учреждения. Также ранения получили двое заключённых. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в телеграм-канале.
"В Кировском районе при обстреле территории исправительной колонии по улице Ивана Сусанина, 35 погиб сотрудник учреждения. Ранены двое заключённых. Анкетные данные уточняются", — говорится в сообщении градоначальника.
Ранее сегодня, 4 августа, в Донецке должно было состояться прощание с командиром реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР Ольгой Качурой (позывной Корса). Однако ВСУ обстреляли здание Донецкого драмтеатра, где и проходила церемония. Также под обстрелом оказался и отель "Донбасс Palace". По последним данным, число погибших в результате удара ВСУ по центру Донецка увеличилось до пяти.
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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka